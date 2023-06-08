Аким Семея назвал размер своей зарплаты

Нурбол Нурсагатов. Фото: gov.kz

Аким Семея Нурбол Нурсагатов в интервью журналисту Асхату Ниязову озвучил размер своей зарплаты. Видео их разговора было опубликовано в YouTube-канале "Обожаю".

Асхат Ниязов отметил, что выпуск посвящен годовщине с момента образования Абайской области и обретения Семеем статуса областного центра. Журналист задал вопросы о проделанной за год работе и спросил у акима, какая у него зарплата.

"Как у всех - 930 тысяч тенге. На руки. Хватает. Супруга зарабатывает, я зарабатываю. Супруга работает в частной конторе пока в Астане, но сейчас вот переезжает в Семей. Куда деваться? Мы же в съемной квартире жили, ничего не было. Сейчас тоже арендованная служебная квартира, предоставленная акиматом", - сказал Нурбол Нурсагатов.

Напомним, Нурбол Нурсагатов был назначен акимом Семея в октябре 2022 года. Он родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя Управления строительства акимата Нур-Султана.

В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

Также работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата Алматы, Управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана.

Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Нур-Султане. До назначения главой Семея был заместителем акима Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023974-akim-semeya-nazval-razmer-svoey-zarplaty/