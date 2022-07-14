Аким ВКО Даниал Ахметов назвал размер своей зарплаты

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на пресс-конференции в СЦК ответил на вопрос о размере своей заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы столько лет являетесь акимом Восточно-Казахстанской области, до этого были главой другого региона. Но ни разу не говорили, сколько вы зарабатываете. Скажите, сколько сейчас вы зарабатываете и уменьшилась ли ваша заработная плата после того, как область поделили?" - поинтересовались журналисты.

"Я немного расскажу о системе заработной платы, в частности, акимов. Во-первых, базовый оклад у акимов один и тот же. То есть есть базовая цифра и ее рост зависит от стажа работы.

Мой стаж работы, опять начнете меня критиковать сейчас, 48 лет. Это значительно больше, чем у любого из вас.

Мой стаж работы на государственной службе - 33 года. Я не буду рассказывать всю свою биографию. Но в отличие от многих своих коллег я вообще-то пришел на эту работу, имея достаточно серьезную производственную базу.

Так вот - оклады у нас одинаковые, я имею стаж 48 лет, я имею стаж государственной службы 33 года, мой оклад - свыше двух миллионов тенге", - ответил аким ВКО.

Напомним, ранее сообщалось, что у главы Туркестанской области Умирзака Шукеева заработная плата составляет 1,9 млн тенге. Бывший аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова получала 1,8 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978485-akim-vko-danial-ahmetov-nazval-razmer-svoey-zarplaty/