Маски, фильтр-кабинеты и антисептики возвращаются: в Минздраве сделали заявление касательно ситуации с ковидом

В Минздраве заявили, что в Казахстане наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе коронавируса - с начала года выявлено свыше тысячи случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ.

"С начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме. Так, по последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты штамма Омикрон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного санврача страны подписано постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, ОРВИ и ковиду.

Постановление, как пояснили в Минздраве, предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:

проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 года;

против гриппа с 1 сентября 2024 года; в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.

Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ, рекомендуются следующие меры профилактики:

регулярно проветривать помещения;

использовать антисептические средства для обработки рук;

ограничить контакты с больными людьми;

при контакте с людьми с признаками заболевания, использовать маски;

своевременно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, зимой в Минздраве призвали казахстанцев снова носить маски и сообщили, что в январе по сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее их количество приходится на Алматы и Астану.

Ранее мы также рассказывали зимой, где носить маски стало обязательным.

В феврале этого года также стало известно, что на территории здания мажилиса парламента в Астане введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

После этого сообщалось, что ряд госчиновников ушли на больничный в связи с ковидом. Так, спикер мажилиса Ерлан Кошанов ушел тогда на больничный - у него диагностировали COVID-19. В связи с этим он отсутствовал на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Чуть позже на больничный ушел и советник Касым-Жомарта Токаева Канат Бозумбаев.