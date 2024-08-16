Маски, фильтр-кабинеты и антисептики возвращаются: в Минздраве сделали заявление касательно ситуации с ковидом
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В Минздраве заявили, что в Казахстане наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе коронавируса - с начала года выявлено свыше тысячи случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ.
"С начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме. Так, по последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты штамма Омикрон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного санврача страны подписано постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, ОРВИ и ковиду.
Постановление, как пояснили в Минздраве, предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:
- проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 года;
- в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.
Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ, рекомендуются следующие меры профилактики:
- регулярно проветривать помещения;
- использовать антисептические средства для обработки рук;
- ограничить контакты с больными людьми;
- при контакте с людьми с признаками заболевания, использовать маски;
- своевременно обращаться за медицинской помощью.
Напомним, зимой в Минздраве призвали казахстанцев снова носить маски и сообщили, что в январе по сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее их количество приходится на Алматы и Астану.
Ранее мы также рассказывали зимой, где носить маски стало обязательным.
В феврале этого года также стало известно, что на территории здания мажилиса парламента в Астане введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
После этого сообщалось, что ряд госчиновников ушли на больничный в связи с ковидом. Так, спикер мажилиса Ерлан Кошанов ушел тогда на больничный - у него диагностировали COVID-19. В связи с этим он отсутствовал на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Чуть позже на больничный ушел и советник Касым-Жомарта Токаева Канат Бозумбаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2149707-cirkulyaciya-virusov-o-situacii-s-koronavirusom-v-kazahstane-vyskazalis-v-minzdrave/