Заражение ВИЧ в больнице Алматы: о дальнейшей карьере экс-главврача высказались в Минздраве
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Глава Минздрава сегодня на брифинге кабмина высказалась о случае заражения пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией и о продолжении работы экс-главврача Наримана Табынбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
Акмарал Альназарова сообщила, что по данному случаю расследование уже закончено.
"На тот момент главный врач был уволен. Сегодня он находится в пенсионном возрасте, но врач это такая специальность, которая может еще долго (быть востребованной – прим. ред.), и после пенсии он тоже может работать. Поэтому сегодня он работает.
Я не думаю, что есть возможность на первых руководящих должностях работать. Но в целом, как практикующий врач, как ученый, он может продолжать свою деятельность в полном объеме", – заявила Альназарова.
Между тем она не стала комментировать тот факт, что он четыре дня возглавлял детскую клинику.
Напомним, 1 сентября 2023 года сообщалось, что главврач Центральной городской клинической больницы Алматы, где ранее были выявлены пациенты с ВИЧ, Нариман Табынбаев покинул свой пост.
При этом ранее он был руководителем Управления общественного здоровья Алматы. Табынбаев покинул эту должность в июне 2022 года, став главврачом ЦГКБ.
Заражение пациентов ВИЧ в Алматы
В июне прошлого года в Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией.
Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.
Позже заместитель директора ДСЭК по городу Алматы Асель Калыкова рассказывала, что в результате расследования выявлен вероятный нулевой пациент.
Тогда же сообщалось, что руководство ЦГКБ Алматы отстранили от работы.
В начале августа главный санврач Айжан Есмагамбетова рассказывала, могли ли пациенты в больнице Алматы заразиться ВИЧ через общий катетер или шприц. Также она говорила, что заразившиеся ВИЧ пациенты не являются сотрудниками КНБ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2115624-zarazhenie-vich-v-bolnice-almaty-eks-glavvrach-tabynbaev-mozhet-prodolzhat-rabotu-vrachom/