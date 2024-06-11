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Заражение ВИЧ в больнице Алматы: о дальнейшей карьере экс-главврача высказались в Минздраве

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Мужчина-врач
Врач в голубом халате, маске и резиновых перчатках что-то записывает на бумаге: Freepik

Глава Минздрава сегодня на брифинге кабмина высказалась о случае заражения пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией и о продолжении работы экс-главврача Наримана Табынбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова сообщила, что по данному случаю расследование уже закончено.

"На тот момент главный врач был уволен. Сегодня он находится в пенсионном возрасте, но врач это такая специальность, которая может еще долго (быть востребованной – прим. ред.), и после пенсии он тоже может работать. Поэтому сегодня он работает.

Я не думаю, что есть возможность на первых руководящих должностях работать. Но в целом, как практикующий врач, как ученый, он может продолжать свою деятельность в полном объеме", – заявила Альназарова.

Между тем она не стала комментировать тот факт, что он четыре дня возглавлял детскую клинику.

Напомним, 1 сентября 2023 года сообщалось, что главврач Центральной городской клинической больницы Алматы, где ранее были выявлены пациенты с ВИЧ, Нариман Табынбаев покинул свой пост.

При этом ранее он был руководителем Управления общественного здоровья Алматы. Табынбаев покинул эту должность в июне 2022 года, став главврачом ЦГКБ.

Заражение пациентов ВИЧ в Алматы

В июне прошлого года в Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией.

Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.

Позже заместитель директора ДСЭК по городу Алматы Асель Калыкова рассказывала, что в результате расследования выявлен вероятный нулевой пациент.

Тогда же сообщалось, что руководство ЦГКБ Алматы отстранили от работы.

В начале августа главный санврач Айжан Есмагамбетова рассказывала, могли ли пациенты в больнице Алматы заразиться ВИЧ через общий катетер или шприц. Также она говорила, что заразившиеся ВИЧ пациенты не являются сотрудниками КНБ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2115624-zarazhenie-vich-v-bolnice-almaty-eks-glavvrach-tabynbaev-mozhet-prodolzhat-rabotu-vrachom/

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