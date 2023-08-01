"Это не сотрудники КНБ": санврач о заразившихся ВИЧ в больнице Алматы
Опубликовано:
Казахстанский санврач Айжан Есмагамбетова в кулуарах кабмина заявила, что заразившиеся ВИЧ пациенты в Алматы не являются сотрудниками КНБ, передает корреспондент NUR.KZ.
"Это не сотрудники Комитета национальной безопасности. Хотя я могла на этот вопрос не отвечать, потому что есть закон о персональных данных, о тайне медицинского работника, который предписывает никаких данных, в том числе принадлежность к той или иной профессии, не разглашать", – сообщила санврач.
Отметим, также она рассказала, могли ли пациенты в больнице Алматы заразиться ВИЧ через общий катетер или шприц.
Напомним, в июне в Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией.
Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.
Позже заместитель директора ДСЭК по городу Алматы Асель Калыкова рассказала, что в результате расследования выявлен вероятный нулевой пациент.
Тогда же сообщалось, что руководство ЦГКБ Алматы отстранили от работы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2030842-eto-ne-sotrudniki-knb-sanvrach-o-zarazivshihsya-vich-v-bolnitse-almaty/