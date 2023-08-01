Могли ли пациенты заразиться ВИЧ через общий шприц или катетер в Алматы, ответила санврач

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кулуарах кабмина главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, как могли заразиться ВИЧ пациенты больницы в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В реанимационном отделении, вы знаете, что в силу своего состояния здоровья, пациенты получают различные манипуляции. Это инъекции, системы, катетеры и так далее.

Если смотреть по передаче ВИЧ-инфекции, то как раз она и связана с нарушением каких-то медицинских манипуляций. Конкретно сказать, что конкретная манипуляция привела к инфицированию пациентов, к сожалению, комиссия не может. Потому что контролирующие органы не стоят каждый день над каждым работником.

(…) Было выявлено, что отсутствовал контроль со стороны руководства отделения за соблюдение стандартов при проведении манипуляций", - сообщила Есмагамбетова.

У санврача спросили - можно ли предположить, что причиной заражения ВИЧ стало использование одноразовых катетеров или шприцов несколько раз.

"Со стопроцентной уверенностью сказать, что медсестра использовала или не использовала данный шприц, нельзя. Все медицинские манипуляции, которые связаны с нарушением кожных покровов в реанимации, они могли произойти. Но сказать, что да, это было, комиссия не может", - ответила санврач.

Напомним, что о заражении ВИЧ пациентов ЦГКБ в Алматы стало известно в июне.

Минздрав начал расследование по данному факту.

Позже стало известно, что выявлен "нулевой пациент", с которого началось заражение ВИЧ в алматинской больнице. Тогда же сообщалось, что руководство ЦГКБ Алматы отстранили от работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2030810-mogli-li-patsienty-zarazitsya-vich-cherez-obschiy-shprits-ili-kateter-v-almaty-otvetila-sanvrach/