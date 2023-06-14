Трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов выявили в одной из больниц Алматы

Медик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Информацию сегодня подтвердили в УОЗ города, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан №140 от 20.10.2020 года, пациенты, получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Специалистами Центра СПИД города Алматы выявлены три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ)", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, на основании выявленных фактов 2 июня была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИД.

Отмечается, что комиссия провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, были обследованы доноры, медработники и контактные лица.

В итоге комиссия подтвердила, что все обследованные были с отрицательным результатом.

"Управлением общественного здравоохранения 13 июня текущего года итоги комиссии были переданы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы (ДСЭК). 14 июня 2023 года ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК", – сообщили в УОЗ.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.

Добавим, что по информации на сайте Центра СПИД города Алматы, ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Проникновение вируса (ВИЧ) в организм человека вызывает ослабление и разрушение иммунной системы, которая обеспечивает защиту организма человека от инфекционных заболеваний.

ВИЧ передается через кровь:

переливание крови и его компонентов

совместное употребление шприцев и игл, при употреблении инъекционных наркотиков

проведение медицинских и не медицинских манипуляций нестерильными инструментами

половым путем при незащищенном половом контакте с ВИЧ позитивным человеком

от матери ребенку – во время беременности, родов и кормлении грудью.

Определить по внешнему виду, инфицирован ли человек, нельзя. Единственный способ узнать – это сдать анализы крови на наличие антител к ВИЧ. Антитела-это специальные белки, которые вырабатываются в организме в ответ на проникновение вируса.

Между тем, согласно информации на сайте Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний, скрининг доноров крови на ВИЧ (обязательное обследование каждой кроводачи, каждого донора) осуществляется не региональными СПИД, а центрами крови. При этом используются методы ИХЛА/ИФА четвертого поколения, позволяющие одновременно выявлять вирусный антиген и антитела к ВИЧ.

Кроме того, образцы крови проходят обследование с использованием метода полимеразной цепной реакции, позволяющим обнаруживать РНК ВИЧ уже на 10 день после инфицирования. До этого момента ВИЧ-инфекция не определяется никакими тестами.

Напомним, в октябре прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният рассказала, есть ли риск вспышки ВИЧ-инфекции в Казахстане из-за наплыва россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2024726-zarazhennyh-vich-infektsiey-patsientov-vyyavili-v-odnoy-iz-bolnits-almaty/