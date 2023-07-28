Руководство больницы в Алматы, где выявили случаи ВИЧ, отстранили от работы

Врач. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Руководитель УОЗ города Алматы Иран Шаметеков рассказал о мерах, которые будут приняты в отношении руководства ЦГКБ города Алматы, где выявили случаи заражения ВИЧ, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель Управления общественного здравоохранения города Алматы Иран Шаметеков заявил, что на период проведения расследования от занимаемых должностей был отстранен главврач горбольницы Табынбаев Н.Б., а также освобождены от занимаемой должности по отрицательным мотивам замглавврача по эпидемиологии, заведующий реанимацией, главная медсестра стационара и старшая медсестра отделения реанимации.

Он добавил, что материалы с итогами работы комиссии направлены в полицию города для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого ответственного лица.

"Актуализирован план мероприятий по профилактике нарушений санитарно-эпидемиологического режима, который включает комплекс системных мер.

В их числе – ежедневный мониторинг всех поступающих на лечение пациентов как в приемные отделения, так и в реанимации стационаров города", – сказал Шаметеков.

Кроме того, он сообщил, что при ближайшем уточнении бюджета на рассмотрение маслихата будет внесена заявка на сумму 2,3 млрд тенге на модернизацию и дооснащение реанимационных и центральных стерилизационных отделений современным оборудованием в тех стационарах, где оборудование уже устарело.

Также в следующем году будет проведена реконструкция приточно-вытяжной вентиляции стационаров.

Нариман Табынбаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Он окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, Казахскую инженерно-техническую академию.

Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области.

С 1988 по 1994 годы работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в Кызылорде.

С 1994 по 1997 годы являлся заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области.

С 1997 с 2002 годы проработал в Научном центре урологии научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом.

С 2008 по 2014 годы занимал должность директора Областного медицинского центра в Кызылорде, директор в Научном Центре урологии.

С 2014 по 2015 годы работал заместителем председателя правления АО "Национальный медицинский холдинг" в Астане.

С 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии в Астане.

С 2018 по 2020 годы работал директором ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УОЗ города Алматы.

С 2020 по 2022 годы работал руководителем управления здравоохранения города Алматы.

С 2022 года по настоящее время занимал должность главного врача Центральной городской клинической больницы города Алматы.

Ранее заместитель директора ДСЭК по городу Алматы Асель Калыкова рассказала, что в результате расследования выявлен вероятный нулевой пациент.

Напомним, в июне в Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией.

После Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2030469-rukovodstvo-bolnitsy-v-almaty-gde-vyyavili-sluchai-vich-otstranili-ot-raboty/