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Главврач алматинской больницы, где выявили зараженных ВИЧ, покинул свой пост

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Нариман Табынбаев
Нариман Табынбаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Главврач Центральной городской клинической больницы Алматы, где ранее были выявлены пациенты с ВИЧ, Нариман Табынбаев покинул свой пост. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в УОЗ города.

"Нариман Табынбаев уволен по состоянию здоровья с 1 августа. С 1 сентября 2023 года на должность исполняющего обязанности директора коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центральная городская клиническая больница» до проведения конкурса Наблюдательного совета принят Сабыралиев Серикжан Нуржанович", - сообщили в УОЗ.

Нариман Табынбаев ранее был руководителем Управления общественного здоровья Алматы. Он покинул этот пост в июне 2022 года, став главврачом ЦГКБ. Пост главы УОЗ он занимал с декабря 2020 года.

Напомним, в июне в Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией. После Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.

Также был обнаружен вероятный нулевой пациент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2034939-glavvrach-almatinskoy-bolnitsy-gde-vyyavili-zarazhennyh-vich-pokinul-svoy-post/

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