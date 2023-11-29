Вспышку кори в академии Нацгвардии прокомментировала глава Минздрава

Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК прокомментировала информацию о вспышке кори в академии Нацгвардии в СКО, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что согласно предоставленным от СКО данным, в этой академии Нацгвардии заболели 17 курсантов.

"Один на сегодня находится в медсанчасти, лечится. Остальные - уже выздоровели. В основном те, которые привитые или переболели когда-то, имеют стойкий жизненный иммунитет. А кто не болел, они заболели, и то в легкой форме", - сообщила она.

Министр добавила, что всего с подозрением на корь поступили 29 курсантов, из них у 17 –подтвержденные случаи.

"По остальным. Сейчас эпидсезон респираторных вирусных инфекций, имеются различные инфекции, в том числе грипп, парагрипп идет. Другим поставлены иные диагнозы. Карантин не положен. Если он не болен, здоров, он может патрулировать", - резюмировала глава Минздрава.