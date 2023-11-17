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Карантин из-за кори ввели во всех медорганизациях одного из регионов Казахстана

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Врачи проводят операцию
Больница. Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал министерства здравоохранения

В области Абай во всех медицинских учреждениях ввели карантин из-за неблагоприятной ситуации по кори, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщает ведомство, на основании письма управления санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК области Абай в регионе установили карантин во всех медицинских организациях с усилением текущей дезинфекции и ограничением посещения посетителями.

"В настоящее время в области Абай отмечается стабильная эпидемическая ситуация по кори: с мая-месяца в области зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев кори. К сожалению, в отличие от предыдущих вспышек заболеваемости кори, на сегодняшний день регистрация идет преимущественно среди детей малых лет, и надо отметить, что 56% (42 случая) всех случаев кори приходится на детей до 5-летнего возраста", – пояснили в акимате.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в регионе находятся на стационарном лечении с корью семеро детей и трое взрослых, в тяжелом состоянии детей и взрослых нет. Занятость инфекционных коек по кори составляет 12,5%.

Напомним, в конце июля глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре стало известно, что с начала года в Казахстане уже более 7 тыс. человек заразились корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объясняют это отказом от прививок.

Позже в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы. Из-за вспышки болезни школьников в одной из школ отправили на дистанционку.

В середине октября УОЗ Астаны уже сообщал, что эпидситуация с корью в столице нестабильна.

Также сообщалось, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар – инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.

В Шымкенте зафиксировали вспышку кори – в третьем мегаполисе страны ежедневно выявляют до 70 заболевших, большая часть заразившихся – дети младше 4 лет.

В начале ноября в Минпросвещении рассказали, могут ли школы Казахстана закрыть на карантин из-за кори.

На прошлой неделе министр здравоохранения РК Ажар Гиният обратилась к казахстанцам и призвала их привиться от кори и привить своих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2046359-karantin-iz-za-kori-vveli-vo-vseh-medorganizatsiyah-odnogo-iz-regionov-kazahstana/

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