"Механизм не предусмотрен": почему казахстанцам не могут вернуть взносы в ОСМС

Приложение Damumed на смартфоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Фонда ОСМС Сабит Ахметов на брифинге в СЦК рассказал, что взносы в ОСМС одного члена семьи не распространяются на других, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабит Ахметов привел в пример обращение, которое поступило в call-центр, касающееся медстрахования.

"Обратилась женщина, которая не работает и не осуществляет взносы в ОСМС в связи за уходом за ребенком, возраст которого превышает 3 года. При этом указывает, что у ее супруга хорошая заработная плата и что сумма его взносов в ОСМС является значительной. При этом супруг в течение года не обращался в медорганизации. В связи с чем она хотела бы использовать взносы супруга на свое лечение", – указал он.

Но, по словам спикера, взносы супруга не распространяются на членов семьи, и что каждый работоспособный гражданин обязан за себя вносить взносы.

"Женщина в ответ поинтересовалась, куда ушли деньги супруга, оплаченные в ОСМС. Мы объясняем ей, что система ОСМС построена на принципах солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. И что деньги супруга направлены на лечение всех нуждающихся в медпомощи. На что женщина возмутилась и спросила: "Почему деньги ее мужа уходят третьим лицам, а она, "родная жена", не может пользоваться услугами ОСМС за счет супруга?" Мы ей повторно объяснили, что взносы супруга не распространяются на членов семьи", – сказал Ахметов.

Он указал, что система ОСМС в Казахстане является солидарной.

По его словам, не предусмотрен в ней и механизм возврата 50% взносов, в случае если, например, человек, в течение года не обращался к врачам.

"Система ОСМС солидарная, и если мы 50% будем возвращать, то у нас 80% граждан, которые делают отчисления фонд, зарплата невысокая, максимум вернем 30-40 тыс., наверное, но если мы вернем, где они будут получать помощь в случае необходимости, сможет ли он платно получить медуслуги, если, например, ему потребуется дорогостоящая операция, если она будет стоить 3-10 млн, этих возвращенных нами 30-40 тыс. тенге хватит?" – задался он вопросом.

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что системы медстрахования, действующие в мире, не предусматривают возврат денег людям.

"Она солидарная: богатые – за бедных, здоровые – за больных. И у нас система такая же. Механизм возврата денег не предусмотрен", – отметил он.

Напомним, на этой неделе депутат мажилиса Асхат Рахимжанов высказался об ОСМС как о кормушке для родственников чиновников и потребовал озвучить зарплату сотрудников системы соцмедстрахования и их премии.

Глава Минздрава Ажар Гиният ответила на его критику и назвала ОСМС правильной и своевременной мерой. По ее словам, благодаря внедрению системы соцмедстрахования удалось улучшить здоровье населения.

Также министр здравоохранения высказалась о возможности возврата 50% взносов в ОСМС казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. По словам министра, возврат средств противоречит системе, заложенной сегодня законодательно в рамках ОСМС.

Сегодня ранее глава Фонда ОСМС Сабит Ахметов ответил на требования отменить систему медстрахования.

"Помимо финансирования бесплатной медпомощи в размере 1,4 трлн тенге, роль государства в системе ОСМС на данном этапе является ключевой, так как нагрузка на госбюджет в рамках взноса в ОСМС составляет 80% от всех поступлений. А это дополнительно 800 млрд тенге. И тогда возникает вопрос – кому это будет выгодно, если мы будет отменять ОСМС? Гражданам или государству?" – сказал он.

Кроме того, он озвучил озвучили зарплаты сотрудников фонда. По его словам, средняя заработная плата составляет порядка 450 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2021294-mehanizm-ne-predusmotren-pochemu-kazahstantsam-ne-mogut-vernut-vznosy-v-osms/