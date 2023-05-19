В фонде ОСМС озвучили зарплаты сотрудников

Приложение Damumed на смартфоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Фонда соцмедстрахования Сабит Ахметов на брифинге в СЦК рассказал, во сколько обошлось годовое содержание центрального аппарата Фонда ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабит Ахметов сообщил, что в центральном аппарате и территориальных подразделениях фонда работает порядка тысячи человек. Большинство из них – на местах.

"В среднем по итогам 2022 года на содержание сотрудников ушло примерно 9 млрд тенге, это на количество около тысячи человек в фонде, с учетом центрального аппарата и работников территориальных подразделений. Средняя заработная плата – порядка 450 тысяч тенге", – добавил он.

Между тем, по его оценке, эта сумма не является высокой, отсюда и текучесть кадров.

"У нас текучка кадров ежегодно составляет порядка 22%, то есть это почти каждый пятый человек у нас ежегодно увольняется. Из-за того что нагрузка очень большая, очень много работы, и, соответственно, не выдерживают и уходят. Если бы у нас была хорошая зарплата, то, я надеюсь, люди бы от нас не уходили", – резюмировал спикер.

Ранее Сабит Ахметов ответил на требования отменить систему медстрахования.

"Помимо финансирования бесплатной медпомощи в размере 1,4 трлн тенге, роль государства в системе ОСМС на данном этапе является ключевой, так как нагрузка на госбюджет в рамках взноса в ОСМС составляет 80% от всех поступлений. А это дополнительно 800 млрд тенге. И тогда возникает вопрос – кому это будет выгодно, если мы будет отменять ОСМС? Гражданам или государству?" – сказал он.

Напомним, на этой неделе депутат мажилиса Асхат Рахимжанов высказался о системе соцмедстрахования как о кормушке для родственников чиновников и потребовал озвучить зарплату сотрудников ОСМС и их премии.

В ответ на его критику министр здравоохранения Ажар Гиният назвала ОСМС правильной и своевременной мерой. По ее словам, благодаря внедрению ОСМС удалось улучшить здоровье населения.

Кроме того, Гиният высказалась о возможности возврата 50% взносов в ОСМС казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам. По словам министра, возврат средств противоречит системе, заложенной сегодня законодательно в рамках ОСМС.

Также добавим, что Сабит Ахметов был назначен председателем правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" приказом главы Минздрава в марте 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021282-v-fonde-osms-ozvuchili-zarplaty-sotrudnikov/