Внесли деньги, но к врачам не обращались: почему нельзя вернуть средства за ОСМС, объяснила Гиният

Врач измеряет давление у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах кабмина рассказала, почему средства ОСМС являются невозвратными, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният высказалась о возможности возврата 50% взносов в ОСМС казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам.

По словам министра, сегодня законодательно определено, что это система является социальной и солидарной.

"Деньги возвращаться не могут, потому что в этом году этот человек не заболел, ему вернули те 50 тысяч, – 100 с лишним тысяч тенге поступает в год при средней зарплате – а на следующий год ему потребуется на миллион или больше 1 млн тенге медицинской помощи. Поэтому, чтобы эта помощь была доступна всем, чтобы она была одинакова, возвращаться суммы не могут", – заявила глава Минздрава.

Она также добавила, что возврат средств противоречит системе, заложенной сегодня законодательно в рамках ОСМС.

Ранее на предложение о возврате взносов за медстрахование ответили и в Фонде медстрахования.

В ФМС считают, что такой подход приведет к мотивации населения не обращаться за медицинской помощью даже при болезни, чтобы вернуть часть своих средств.

"В результате возникает риск увеличения острых, хронических и социально значимых заболеваний, ухудшение состояния здоровья населения.

Кроме того, лечение тяжелых заболеваний и состояний гарантированы государством, а это создаст допнагрузку на госбюджет и потребует увеличения прямых налогов. В международном опыте такие подходы не применяются", – заявили в ФМС.

Напомним, система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), согласно данным на портале "Электронного правительства", действует в Казахстане с 1 января 2020 года.

Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно. В такую помощь входит:

медпомощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение);

специализированная помощь в стационарозамещающих условиях;

специализированная помощь в стационарных условиях в плановой и экстренной форме;

медицинская реабилитация;

патологоанатомическая диагностика;

подготовка посмертного донора;

обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Однако с момента внедрения ОСМС система неоднократно подвергалась критике.

Так, вчера на заседании мажилиса депутат Асхат Рахимжанов назвал систему соцмедстрахования "кормушкой для родственников чиновников" и заявил, что с внедрением системы ОСМС в Казахстане "получился бардак". Он потребовал от кабмина предоставить данные о зарплатах и премиях сотрудников ОСМС, а также отчитаться, сколько денег было собрано с момента запуска страхования и куда их потратили.

Сегодня Гиният в ответ на критику депутата назвала ОСМС "правильной и своевременной мерой". По словам министра, благодаря ОСМС казахстанцам стала доступна дорогостоящая медицинская помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2020752-dengi-vozvraschatsya-ne-mogut-glava-minzdrava-o-sisteme-osms/