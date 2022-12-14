Ухудшение ситуации с КВИ и гриппом: что будет с утренниками и корпоративами, ответили в МЗ

Дед Мороз на празднике. Иллюстративное фото: Kristina Nikishina / Epsilon / Getty Images

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах кабмина рассказала, следует ли ожидать запрета утренников и корпоративов в Казахстане на фоне роста заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы Минздрава, пока таких планов у ведомства нет.

"Пока нет. Такого критического подъема заболевания нет", — заявила министр.

Также Гиният объяснила введение масочного режима среди сотрудников правительства и парламента.

"Идет рост вирусных инфекций, в том числе гриппа, риновируса. Идет рост и (заболеваемости - прим. ред.) коронавирусной инфекцией. Если смотреть по неделям - каждую неделю мы сравниваем: вы уже видите, что за сутки более 200 случаев заражения инфекцией регистрируется.

Мы рекомендуем всем в местах массового скопления носить защитные медицинские маски. Кроме вирусных инфекций идет рост (заболеваемости - прим. ред.) сезонными бактериальными инфекциями, скарлатиной", — заявила она.

Ранее мы сообщали, что на севере Казахстана зафиксирован всплеск заражений сразу тремя инфекциями.

А в начале декабря в Казахстане отмечался резкий прирост ежесуточно выявляемых случаев заражения КВИ. В Алматы санврачи призвали горожан носить маски в общественных местах, а в ДСЭК Астаны заявили, что в случае ухудшения ситуации возможен перевод на дистанционку школьников и офисных работников.

10 и 11 декабря впервые за долгое время в стране зарегистрировали несколько смертей от коронавирусной инфекции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2001521-uhudshenie-situatsii-s-kvi-i-grippom-chto-budet-s-utrennikami-i-korporativami-otvetili-v-mz/