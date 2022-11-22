"Это ее право": МЗ об увольнении медсестры, вколовшей детям вакцину вместо пробы

Медсестра. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр здравоохранения Ажар Гиният в правительстве прокомментировала ход расследования по делу медсестры, которая в Актобе вколола детям вакцину БЦЖ вместо пробы Манту, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данный случай был передан в правоохранительные органы. Независимо от того, уволена она или продолжала бы работать, в любом случае идут следственные мероприятия.

По поводу того что она не смогла дальше работать и написала сразу (заявление об уходе – прим. ред.) по собственному желанию, учитывая ее погрешности и нарушения в работе, – это ее право. Но расследование, именно следственные мероприятия, продолжаются", – заявила министр.

Первоклассникам в Актобе вкололи не тот препарат

Резонансный инцидент произошел еще в конце сентября в одной из школ города Актобе. 42 первоклассника по ошибке получили не ту вакцину – вместо пробы Манту школьники получили прививку БЦЖ.

Родители узнали об этом спустя две недели и потребовали принять меры.

Как выяснили журналисты, медики, делавшие прививку, – сотрудники частной клиники, которая обслуживает школу по госзаказу. Их временно отстранили от работы. А за расследование дела взялась специальная комиссия.

Позже глава Управления здравоохранения Актюбинской области сообщил, что медработница, вколовшая первоклассникам не тот препарат, находится под следствием. В отношении нее было заведено уголовное дело.

"У нее стаж 16 лет. Это человеческий фактор. Я сейчас ничего не могу сказать. Медсестра призналась, что она перепутала ампулу. Ампулы разные, да. Манту – это туберкулин. Он находится в ампуле, имеет жидкое состояние. А БЦЖ – тоже такая ампула своеобразная. Она находится в порошковом состоянии, и обязательно ее смешивают со специальным раствором", – сказал тогда глава ведомства Рустем Исаев.

Также по данному факту Минздрав назначил служебное расследование.

После случившегося в школу в Актобе приехала спецкомиссия из Минздрава. Сообщалось, что общее состояние детей удовлетворительное, они посещали занятия в школе и проходили медицинские обследования.

"Их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии", – говорится в сообщении акимата.

Недавно стало известно, что медсестра, по ошибке поставившая живую вакцину БЦЖ вместо пробы Манту в Актобе, уволилась по собственному желанию.

Вакцина БЦЖ и проба Манту. Что это такое?

По данным Национального центра общественного здравоохранения РК, главная роль вакцины БЦЖ (Бацилла Кальмета–Герена – от французского "Bacillus Calmette–Guérin") – защита детей до 5 лет от смертельно опасных осложнений туберкулеза: туберкулезного менингита и диссеминированных форм туберкулеза, которые практически всегда у маленьких детей заканчиваются летальным исходом.

Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан, вакцина БЦЖ вводится детям на 1-4 день после рождения и в 6 лет.

При этом, как объясняют специалисты, Манту – это туберкулиновая проба. Она используется для того, чтобы определить, есть ли в организме ребенка микобактерии туберкулеза.

Отмечается, что проба Манту обязательно делается перед прививкой БЦЖ. В случае, если реакция "сомнительная" или "положительная", то прививка откладывается и ребенок должен получить консультацию у фтизиатра (врача, который специализируется на лечении туберкулеза).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1998409-eto-ee-pravo-mz-ob-uvolnenii-medsestry-vkolovshey-detyam-vaktsinu-vmesto-proby/