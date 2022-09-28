"Никто не знает, чем это все закончится": школьникам по ошибке вкололи не ту вакцину в Актобе

Прививка. Иллюстративное фото: Mario Tama/Getty Images

42 первоклассника одной из школ Актобе по ошибке получили не ту вакцину. Родители об этом узнали спустя две недели. Они боятся, что ошибка медиков может дорого стоить их детям, передает сайт телеканала КТК.

Родители первоклассников в жилом массиве Рауан потеряли покой. Они крайне обеспокоены здоровьем своих детей. Две недели назад сразу 42 ребенка получили в школе якобы туберкулиновую пробу. Но реакция на манту у всех без исключения школьников оказалась довольно странной.

"У ребенка сильно начала болеть рука. Она даже поднять ее не могла. Раздеваться и одеваться стали с большим усилием. Место укола припухло сначала, потом загноилось и начало лопаться. Потом узнали, что такая же реакция и у остальных малышей. А у некоторых даже температура поднялась", - поделилась Раушан Исаева.

Выяснилось, что медики вместо туберкулиновой пробы ввели детям живую вакцину БЦЖ. Об этом администрация школы сама сообщила взрослым, вызвав их на экстренное собрание. От такой новости люди пришли в ужас. Теперь у них масса вопросов. И в первую очередь – к врачам, делавшим прививку.

"Пусть медики мне объяснят, как они могли ошибочно вместо манту ввести БЦЖ?! Мало того, чтобы родители ничего не заподозрили, они припухшее место прокололи иглой, весь гной убрали и завязали руку дочери бинтом! Я расцениваю это как преступление!"- заявил отец одного из детей.

Родители в растерянности и не знают, как теперь эта халатность может отразиться на здоровье детей. Они уверены: медики ошиблись, потому что все делали второпях.

"Столько детей в один день в течение двух часов одного за другим прививали! Малыши плакали, стояли в очереди. С таким рвением это делалось. А теперь в школе пытаются все замять. Говорят, чтобы мы не выносили сор из избы.

Но ситуация очень серьезная. Никто не знает, чем это все закончится. И никто не дает гарантию, что наши дети не станут инвалидами!" - поделилась мама одного из получивших прививку первоклассников Шынар Бекболаткызы.

Как выяснили журналисты, медики, делавшие прививку, – сотрудники частной клиники, которая обслуживает школу по госзаказу. Их временно отстранили от работы. А дело расследует специальная комиссия.

"Да, здесь вина медицинской сестры, медработников. Здесь ответственные есть специалисты, выделенные врач и медсестра. Они обе со стажем. Много лет работают. Наблюдение будем проводить. Но если кое-каким детям нужны будут обследования и лечение, медцентр это в полном объеме обеспечит", - заявила зам. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.

В облздраве подтверждают, такой случай в их практике впервые. Поэтому пока никто не может точно сказать, как ошибка врачей повлияет на здоровье первоклассников и насколько все серьезно. Полгода за детьми будут наблюдать и укреплять иммунитет витаминами. В медцентре, который оказывает услуги школе, пообещали, что все издержки по лечению школьников возьмут на себя.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1989923-nikto-ne-znaet-chem-eto-vse-zakonchitsya-shkolnikam-po-oshibke-vkololi-ne-tu-vaktsinu-v-aktobe/