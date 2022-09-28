Школьникам по ошибке вкололи не ту вакцину в Актобе: Минздрав назначил служебное расследование

Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Минздравом Казахстана назначено служебное расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ведомства, первоклассников одной из школ Актобе ревакцинировали вакциной БЦЖ без проведения пробного Манту.

"В настоящее время по данному инциденту создана Комиссия в составе руководителей профильных комитетов министерства здравоохранения – санитарного – эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту", – заявили в Минздраве.

Управление здравоохранения области проводит разъяснительную работу с родителями, кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей.

В ведомстве пояснили, что 13 сентября текущего года в одной их общеобразовательных средних школ Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту детям первого класса, подлежащим туберкулинодиагностике.

Известно, что для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители – сотрудники одной из частных клиник (врач и медсестра).

Этих медработников в настоящее время отстранили от работы, подчеркнули в ведомстве.

Также в Минздраве рассказали о состоянии детей – их состояние оценивается как удовлетворительное, все находятся на занятиях под контролем педиатров.

Напомним, что 42 первоклассника одной из школ Актобе по ошибке получили не ту вакцину. Родители об этом узнали спустя две недели. Они боятся, что ошибка медиков может дорого стоить их детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1990102-shkolnikam-po-oshibke-vkololi-ne-tu-vaktsinu-v-aktobe-minzdrav-naznachil-sluzhebnoe-rassledovanie/