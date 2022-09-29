Уголовное дело завели на медсестру, вколовшую школьникам не ту вакцину в Актобе

Прививка. Иллюстративное фото: Nick Oxford/Bloomberg via Getty Images

Медработница, вколовшая первоклассникам живую вакцину БЦЖ вместо пробы манту, находится под следствием. Об этом сообщил глава управления здравоохранения Актюбинской области во время пресс-конференции, передает сайт телеканала КТК.

История вызвала широкий резонанс: 42 ребенка одной из школ Актобе якобы получили манту, а спустя две недели выяснилось, что на самом деле их укололи совершенно другим препаратом. Теперь следствие выясняет, как опытный медработник могла спутать порошок с жидкой вакциной.

"У нее стаж 16 лет. Это человеческий фактор. Я сейчас ничего не могу сказать. Медсестра призналась, что она перепутала ампулу. Ампулы разные, да. Манту – это туберкулин. Он находится в ампуле, имеет жидкое состояние. А БЦЖ – тоже такая ампула своеобразная. Она находится в порошковом состоянии, и обязательно ее смешивают со специальным раствором", - заявил глава управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

Изначально прививать собирались 61 первоклассника. Но в итоге укол получили 42. Остальные дети по причине медотвода и отказа родителей до процедурного кабинета не дошли. А привитые спустя две недели почувствовали недомогание, у некоторых детей поднялась температура. Место прививки опухло, затем стало гноиться. Тогда родители и забили тревогу. В итоге выяснилось, что вместо пробы туберкулина первоклассникам ввели живую вакцину БЦЖ.

Школу, где произошел шокирующий случай, обслуживает частная клиника, выигравшая тендер. Как заверили в облздраве, и педиатр, и медсестра, несмотря на исход расследования, в любом случае будут уволены. Пока их только отстранили от работы.

Пострадавшим детям обещают все необходимое лечение и даже бесплатное горячее питание за счет оскандалившегося медцентра. При этом в облздраве уверяют, что никакого риска для здоровья нет, хотя такой случай в их практике впервые.

"Никаких осложнений для общего организма, для иммунитета не будет. Все закончится местной реакцией организма – это нагноение, рубцевание. И останется шрам в предплечье. Если кто-то думает – и родители так думают, что мы заразили туберкулезом, я скажу, что вы глубоко ошибаетесь", - заявил Исаев.

Источник: КТК

Напомним, ранее инцидент прокомментировали в Министерстве здравоохранения. В Минздраве сообщили, что начали по данному факту служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1990128-ugolovnoe-delo-zaveli-na-medsestru-vkolovshuyu-shkolnikam-ne-tu-vaktsinu-v-aktobe/