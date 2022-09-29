Школьникам по ошибке вкололи не ту вакцину: в Актобе приехала специальная комиссия Минздрава

Медсестра с вакциной. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актобе, где более 40 школьникам вместо пробы Манту по ошибке вкололи живую вакцину БЦЖ, приехала специальная комиссия Министерства здравоохранения, об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Комиссию возглавляет вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. Она заверила, что ситуация находится на личном контроле министра.

"Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением", - заявила Есмагамбетова на встрече с родителями пострадавших детей.

По данным акимата области, всего вакцину БЦЖ вместо пробы Манту получили 42 школьника. В настоящее время общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе и проходят медицинские обследования.

"Их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии", – говорится в сообщении акимата.

Также отмечается, что ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. По поручению главы региона, школа сегодня была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В течение двух месяцев в учебном заведении будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.

Напомним, резонансная история произошла в одной из школ Актобе недавно: 42 ребенка якобы получили манту, а спустя две недели выяснилось, что на самом деле их укололи совершенно другим препаратом. Теперь следствие выясняет, как опытный медработник могла спутать порошок с жидкой вакциной. Медработница, вколовшая первоклассникам живую вакцину БЦЖ вместо пробы манту, находится под следствием, на нее заведено уголовное дело.

Между тем Минздрав по факту ревакцинации против туберкулеза школьников проводит служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1990313-shkolnikam-po-oshibke-vkololi-ne-tu-vaktsinu-v-aktobe-priehala-spetsialnaya-komissiya-minzdrava/