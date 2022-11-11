По ошибке вколовшая детям вакцину БЦЖ медсестра уволилась в Актобе

Медсестра. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актобе медсестра, по ошибке поставившая живую вакцину БЦЖ вместо пробы Манту, уволилась по собственному желанию. Так же поступила и врач, которая дала школьникам допуск в процедурную. Однако в облздраве заявили, что степень вины медработников еще предстоит установить, передает телеканал КТК.

Инцидент произошел в сентябре текущего года. 42 учащимся первых классов вместо пробы Манту поставили живую вакцину БЦЖ. Родители детей забили тревогу, когда у детей разбухло место укола. Выяснилось, что медработница перепутала ампулы.

Как стало известно, данную школу обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ. После огласки случившегося медсестру и врача отстранили от работы. А затем обе женщины уволились по собственному желанию. Однако следствие по делу продолжается.

К тому же, школу теперь обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром.

"На сегодняшний день приказом областного управления здравоохранения был строгий выговор главному врачу "Медикус-центра".

На сегодня дети под контролем. Все школы, которые были прикреплены к "Медикус-центру" – четыре школы – отданы приказом областного управления здравоохранения в каргалинскую больницу", – рассказала замглавы Упрздрава Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева.

Источник: КТК

Напомним, в конце сентября Минздрав назначил служебное расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе. Позже стало известно, что медработница, вколовшая детям живую вакцину БЦЖ вместо пробы Манту, находится под следствием.

Позже в эту школу приехала специальная комиссия Министерства здравоохранения, ее возглавила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. Она заверила, что ситуация находится на личном контроле министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1996666-v-aktobe-uvolilas-medsestra-po-oshibke-vkolovshaya-detyam-vaktsinu-btszh/