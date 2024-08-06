По заявлению представителя ВОЗ, более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Издание сообщает, что на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Мария Фон Керков заявила также о росте заболеваемости COVID-19 по всему миру.

"В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов", - сказала она.

Отметим, Олимпиада-2024 и без COVID-19 не лучшим образом отразилась на здоровье некоторых спортсменов.

Так, вчера мы писали, что бельгийскую спортсменку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене - несколько дней она находится в больнице после соревнований по триатлону.

Ранее мы сообщали о том, что единственная представительница Казахстана в триатлоне на Олимпиаде-2024 Екатерина Шабалина снялась по ходу соревнований. Она сошла с дистанции на втором из семи кругов велосипедного этапа (40 километров) и не приняла участие в беговом сегменте длительностью 10 километров.

Позже выяснились неприятные подробности. Как оказалось казахстанскую триатлонистку стошнило после заплыва в Сене. Екатерина рассказала, что получила удар по голове во время водной части гонки, от этого наглоталась воды из реки, а после ей стало плохо.

В похожей ситуации оказался канадский триатлонист Тайлер Миславчук. Канадские СМИ сообщали, что после финиша Миславчук выглядел плохо. Журналисты не знают точно, что послужило причиной - истощение от физически тяжелого спорта или содержимое воды. Сообщается, что его вырвало 10 раз.