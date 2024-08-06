Казахстанский борец Демеу Жадраев разгромил первого соперника на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев одержал победу в первом поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского палуана на стадии 1/8 финала в весовой категории до 77 килограммов был представитель Колумбии Хаир Куэро - действующий победитель Панамериканского чемпионата.
Жадраев с первых минут схватки захватил преимущество и подавил своего соперника. На старте поединка казахстанец взял 8 баллов за результативные действия. Затем и вовсе оформил досрочную победу - 9:0. Схватка продлилась менее двух минут.
Жадраев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр, в котором встретится с представителем Кыргызстана Акжолом Махмудовым.
Напомним, вчера выступление на Играх в Париже завершили другие казахстанские "классики" Айдос Султангали (60 кг) и Алимхан Сыздыков (130 кг).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145189-kazahstanskiy-borec-demeu-zhadraev-vyshel-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/