Казахстанский борец Демеу Жадраев разгромил первого соперника на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев одержал победу в первом поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником казахстанского палуана на стадии 1/8 финала в весовой категории до 77 килограммов был представитель Колумбии Хаир Куэро - действующий победитель Панамериканского чемпионата.

Жадраев с первых минут схватки захватил преимущество и подавил своего соперника. На старте поединка казахстанец взял 8 баллов за результативные действия. Затем и вовсе оформил досрочную победу - 9:0. Схватка продлилась менее двух минут.

Жадраев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр, в котором встретится с представителем Кыргызстана Акжолом Махмудовым.

Напомним, вчера выступление на Играх в Париже завершили другие казахстанские "классики" Айдос Султангали (60 кг) и Алимхан Сыздыков (130 кг).

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