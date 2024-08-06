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Казахстанцы Раматулла и Токарницкий попали в четвертьфинал Олимпиады-2024 в гребле на байдарке

Опубликовано:

Казахстанские байдарочники Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий (слева направо)
Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий (слева направо). Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанский дуэт Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий выступили на предварительном этапе Олимпиады-2024 в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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На этой стадии разыгрывались прямые путевки в полуфинал, которые достались двум сильнейшим парам из каждого заезда. Остальные участники попали в четвертьфинал.

Раматулла и Токарницкий в своем заезде финишировали последними — на пятой позиции. Казахстанцы преодолели дистанцию за 1 минуту 38,62 секунды. Заключительные метры они проплыли без ускорения, так как значительно отстали от конкурентов.

Напомним, ранее по аналогичным правилам в четвертьфинал Олимпиады-2024 прошли представители Казахстана в каноэ-двойках — Сергей Емельянов / Тимур Хайдаров и Мария Бровкова / Руфина Искакова.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145205-kazahstancy-ramatulla-i-tokarnickiy-popali-v-chetvertfinal-olimpiady-2024-v-greble-na-baydarke/

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