QazVac все еще не признана ВОЗ. Когда этот вопрос решат, объяснили в Минздраве

Контейнеры с вакциной QazVac. Фото: Kazakh PM Press Office/Anadolu Agency/Getty Images

Главный санитарный врач Казахстана на брифинге в СЦК рассказала, что мешает признанию казахстанской вакцины против коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова отметила, что признание вакцины – это достаточно сложный и длительный процесс. Это связано с тем, что у ВОЗ очень жесткие требования.

"Составлена дорожная карта по данному вопросу. Эксперты ВОЗ приезжали, если я не ошибаюсь, весной, и дали свои рекомендации. Так скажем, они давали рекомендации по первому этапу, и весной они приезжали, чтобы посмотреть их исполнение.

Тогда же они дали дополнительные рекомендации, и осенью планируется следующий визит экспертов ВОЗ для того, чтобы оценить готовность нашего производства для признания QazVac. Эта работа постоянно проводится", – заверила спикер.

Длительность процедуры, по ее словам, связана с тем, что на момент разработки вакцины в Казахстане не было сертифицированного по стандарту GMP завода.

На его строительство, а также закупку, установку и валидацию оборудования, по словам Есмагамбетовой, потребовался год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980478-qazvac-vse-esche-ne-priznana-voz-kogda-etot-vopros-reshat-obyasnili-v-minzdrave/