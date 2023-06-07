Кашель с гноем и диарея: слух о новой вспышке КВИ в Астане опроверг Минздрав

Коронавирус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы начали пересылать сообщение о том, что в Астане якобы началась новая вспышка COVID-19 с необычными симптомами. В Минздраве объяснили, что это не так, передает StopFake.kz.

По данным издания, в WhatsApp среди казахстанцев распространилась информация о том, что в столице была зарегистрирована новая вспышка коронавируса. Как указывают авторы сообщения, симптомами являются якобы трехдневный озноб, температура, диарея, тошнота и рвота, а также кашель с гнойными выделениями.

Информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране стабильная. Все регионы находятся в "зеленой" зоне, а карантинные ограничения сняты.

Тем не менее отдельные случаи заражения все же регистрируются.

"Мы должны понимать, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

В нашей стране диагностируются нетяжелые формы заболевания, преимущественно протекающие как респираторная вирусная инфекция верхних дыхательных путей в виде болей в горле при глотании, заложенности носа, редко кашель.

Следует отметить, что кашель с гнойным отделяемым не характерен для новой коронавирусной инфекции. Обычно кашель сухой, малопродуктивный. В связи с легким течением болезни население редко обращается за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, основываясь на комментарии ведомства, фактчекеры подчеркивают, что никакой вспышки КВИ, симптомами которой являлись бы кашель и диарея, в Астане не регистрируется.

"Значит, распространяемое сообщение – неправда", – подчеркнули специалисты.

Напомним, 28 мая стало известно, что в Казахстане отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Последняя сводка по заболеваемости КВИ публиковалась на официальном сайте ведомства за 4 мая 2023 года.

В этот день было выявлено 63 новых заболевших. При этом лечение от COVID-19 получали 1 129 человек, из них в стационарах находились 143 пациента, на амбулаторном лечении – 986 пациентов. Трое больных находились в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2023794-kashel-s-gnoem-i-diareya-sluh-o-novoy-vspyshke-kvi-v-astane-oproverg-minzdrav/