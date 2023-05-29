Книгу о пандемии COVID-19 напишут в Казахстане

Баннер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на форуме "Уроки пандемии. Опыт Казахстана" анонсировала выпуск тематической книги, передает корреспондент NUR.KZ.

Инициатором проекта, по словам Гиният, является бывший заместитель премьер-министра по социальным вопросам, глава МВК по нераспространению КВИ на территории Казахстана Ералы Тугжанов.

"Сейчас (в разработке - прим. ред.) находится большой книжный проект о пандемии коронавируса. Книга о COVID-19 разрабатывается по инициативе Ералы Тугжанова, в то время главы межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ.

В книге рассказывается о работе, проделанной в стране (во время пандемии коронавируса - прим. ред.)", - сообщила глава Минздрава.

При этом министр не уточнила, кто именно будет спонсировать данный проект.

Напомним, вчера Минздрав официально объявил об отмене всех ограничительных мер, введенных в Казахстане в связи с пандемией коронавируса. При этом сама пандемия была завершена 6 мая 2023 года после соответствующего заявления ВОЗ.

Добавим, официально пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. На тот момент случаи заражения COVID-19 были подтверждены в 114 странах мира, а общее количество зараженных перевалило за 121 тысячу человек. От болезни к тому дню скончались больше 4,3 тысяч человек.

В Казахстане первые случаи заражения КВИ зарегистрировали 13 марта в Алматы. Зараженными оказались граждане, прибывшие из Германии. В тот же день коронавирус подтвердился у одной из жительниц столицы, а также у отца казахстанского дипломата в Берлине.

Вскоре после этого было объявлено о введении общенационального карантина в Казахстане и режима ЧП в каждой области отдельно. Жесткий карантин ввели в Алматы и Астане, ограничив въезд и выезд из городов с помощью блокпостов.

В конце июня 2020-го президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести второй по счету жесткий карантин в стране. Он начал действовать с 5 июля.

13 июля был объявлен День общенационального траура в память о жертвах коронавируса в Казахстане.

Напомним также, что в начале мая алматинские врачи поделились воспоминаниями о том, как они находились на передовой в самый разгар пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2022447-knigu-o-pandemii-covid-19-napishut-v-kazahstane/