"Это как кошмарный сон": куда пропал коронавирус, рассказали алматинские врачи

Медработник. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В это время в 2020 году назад казахстанцы были буквально заперты по домам – в страну "наконец-то" пришел коронавирус. Сейчас, три года спустя, врачи называют те дни "страшным сном", передает NUR.KZ.

"Когда ты с утра до вечера видишь тяжелых больных, которые просят кислород, просят помощи - это как кошмарный сон. Сейчас этого времени как будто и не было – те тяжелые дни словно пролетели", - вспоминает заместитель главного врача инфекционного стационара в Алматы Салтанат Айбосынова.

Салтанат Айбосынова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Инфекционка" на Дегдара – сегодня единственная больница, которая принимает пациентов с коронавирусом. Другие стационары, в том числе, модульные, перешли на обычный режим работы, где, по словам врача, лечатся пациенты с другими заболеваниями: гепатит, менингит, кишечные инфекции, рожа, корь.

Глядя на пустые палаты, сложно представить, как тут находились сотни больных, а то и умирающих людей. Сегодня больных коронавирусом в "инфекционке" очень мало – всего трое, и те уже в ближайшее время собираются домой. А казахстанцы зачастую высказывают уверенность: коронавирус окончательно исчез.

Медработник. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тем не менее, по словам врача, больные все еще выявляются каждый день. Количество их, конечно, ниже, чем в прошлом году, говорит Салтанат Айбосынова.

По ее словам, заболеваемость значительно снизилась за счет изменения течения коронавируса и лечения легких форм амбулаторно. Роль сыграла и вакцинация, говорит доктор.

Сегодня COVID-19 переносится как обычный ОРВИ: повышается температура тела, появляется заложенность носа, першение и боль в горле, сухой кашель, недомогание, общая слабость.

Медсестра делает капельницу. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тем не менее, несмотря на то, что многие переносят "корону" легко, находясь дома, все еще практикуются ПЦР-тесты. Их делают уже в больнице, когда пациенты обращаются с уже ухудшившимся состоянием.

"Пневмонии, которую вызывает коронавирус, очень мало, в основном, поражаются верхние дыхательные пути. Пневмония может возникать у тех людей, у кого ослабленная иммунная система – сахарный диабет, болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания", - говорит врач.

Она отметила, что в этом году в стационаре еще не было ни одного летального исхода от коронавируса.

Медсестра делает капельницу. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самим врачам тоже стало полегче – и не только из-за того, что прекратился тот наплыв пациентов, который был летом 2020-го или 2021-го. Тогда, вспоминают они, во двор постоянно въезжали "скорые" с больными, кому помощь нужна была без секунды промедления – на кону стояла жизнь.

Сейчас пропала необходимость надевать плотные противочумные костюмы и несколько масок подряд, в которых было жарко, душно, не хватало кислорода, но которые нельзя было снять в течение смены. Конечно, говорит врач, СИЗ необходимо было менять каждые три часа, но не всегда получалось сделать это вовремя – ведь пациентов, нуждающихся в помощи, нельзя было оставить.

"Тяжело было ходить в СИЗах, воздуха не хватает, два респиратора - тяжело дышать. А потом, со временем, когда коронавируса не стало, такое ощущение появилось, что без защиты заходишь в "красную" зону на обход к больным", - говорит Салтанат Айбосынова.

Медработник надевает СИЗ. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Теперь же врачи используют тонкий одноразовый халат, обязательно – шапочку на голову, очки и медицинскую маску.

"Однажды привезли бабушку – ей 92 года, у нее рак кожи и тяжелая пневмония. Мы провели лечение, а когда она пошла на поправку, то сообщили, что выписываем ее. На что бабушка удивилась: "Как выписываете? Я же умерла, а вы – ангелы". Мы же все – в белом. На это я сказала, что мы не ангелы, мы – простые врачи", - говорит доктор.

Впрочем, несмотря ни на что, Салтанат Абосынова советует не расслабляться, а продолжать ревакцинироваться. Особенно это важно пожилым пациентам, медикам, беременным и тем, кто имеет серьезные сопутствующие заболевания.

Так, согласно последним данным на 2 мая, в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 131 человек, из них в стационарах находится 149 пациентов, на амбулаторном – 982 пациента. Об этом сообщается в Telegram-канале КСЭК МЗ РК.

Напомним, в 2020 году специалисты сделали прогноз, согласно которому коронавирус в Казахстане должен был появиться в период с 11 по 16 марта. С таким заявлением выступил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин. В своем выступлении он употребил фразу "наконец-то", что мгновенно стало мемом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2019026-eto-kak-koshmarnyy-son-kuda-propal-koronavirus-rasskazali-almatinskie-vrachi/