Выявлен ли в Казахстане штамм коронавируса "кракен", рассказали в Минздраве

Лаборатория. Иллюстративное фото: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty Images

Вице-министр здравоохранения и главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова на заседании в ЦИК рассказала об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что на сегодняшний день все регионы Казахстана находятся в безопасной "зеленой" зоне по распространению коронавируса.

"На территории нашей республики, по данным последнего секвенирования, циркулирует вариант коронавируса "омикрон". С ноября установлена циркуляция в нашей стране штамма "цербер". В мире появился новый вид варианта "омикрон" – это "кракен". На сегодня он выявлен в 87 странах мира. По последним итогам секвенирования, в нашей республике он не обнаружен", – заявила она.

По словам главного санврача страны, по сравнению с декабрьскими показателями в январе в Казахстане отмечается снижение заболеваемости КВИ. Так, если в декабре врачи регистрировали до 200 случаев коронавируса в сутки, то в этом месяце – в среднем 120 случаев в сутки.

Между тем спикер добавила, что в семи регионах показатель репродуктивности коронавируса (количество людей, которых инфицирует один больной) выше 1. Это город Шымкент, а также Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Мангистауская области.

Жителям этих регионов Айжан Есмагамбетова порекомендовала носить защитные медицинские маски в местах массового скопления людей.

Отметим, что за вчерашний день, 22 января, по данным с официального сайта Минздрава, по Казахстану было зафиксировано всего 35 случаев заражения COVID-19.

Подвид коронавируса "кракен" или XBB.1.5

Напомним, что "кракен" – это подтип коронавируса SARS-CoV-2 XBB.1.5, который уже выявили в США, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии и еще в нескольких странах.

По мнению российских вирусологов, "кракен" мало отличается от предшествующих ему мутаций коронавируса, а также, скорее всего, не представляет большой опасности.

Также сообщалось, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий "омикрона", но утверждать это наверняка еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.

По словам сотрудника Института Юэна Харрисона, скорее всего XBB.1.5 появился в результате заражения кого-то из пациентов сразу двумя различными вариантами "омикрона".

"Часть генома одного вируса слилась воедино с фрагментом другого - и дальше он начал распространяться уже в таком виде", – объяснил он.

Недавно в Казахстане уже распространялись слухи о том, что "кракен" начал циркулировать в стране, но в Минздраве опровергли эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2006432-vyyavlen-li-v-kazahstane-shtamm-koronavirusa-kraken-rasskazali-v-minzdrave/