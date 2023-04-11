Байден отменил введенный из-за коронавируса режим ЧС в США

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Американский президент Джо Байден подписал закон, который отменяет действие режима ЧС в США, введенного из-за пандемии коронавируса, передает официальный сайт Белого дома.

"В понедельник, 10 апреля 2023 года, президент подписал закон, который завершает введенное из-за пандемии COVID-19 состояние чрезвычайной ситуации национального масштаба", – говорится в распространенном Белым домом сообщении.

Режим ЧС действовал в США более трех лет.

Введение режима ЧС в США из-за COVID-19

Напомним, режим ЧС из-за пандемии коронавируса был введен в Соединенных Штатах бывшим президентом Дональдом Трампом в марте 2020 года.

Впоследствии его действие неоднократно продлевал уже действующий лидер страны Джо Байден.

Летом 2022 года в США отменили требование сдавать тест на коронавирус для въезда в страну.

Между тем в сентябре того же года Байден выразил мнение, что пандемия коронавируса завершена, но некоторые "проблемы" с вирусом все еще остались.

А уже в феврале текущего года в Белом доме заявили, что режим ЧС будет отменен с 11 мая. Однако, как пишет РИА Новости, Конгресс США одобрил законопроект о немедленном прекращении режима чрезвычайной ситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2016248-bayden-otmenil-vvedennyy-iz-za-koronavirusa-rezhim-chs-v-ssha/