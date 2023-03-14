Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2023 году

Прогулка по парку. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, на завершение пандемии коронавируса можно надеяться уже в 2023 году, передает РИА Новости.

Как отметил глава Всемирной организации здравоохранения, сейчас число смертей от КВИ в неделю впервые стало меньше, чем то, при котором была объявлена пандемия.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – добавил он.

Гебрейесус также подчеркнул, что важно извлечь уроки из пандемии, чтобы "не повторить цикл паники халатности", которыми долгое время характеризовались ответные меры на заболевание.

С чего все началось

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.

В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

11 марта 2020 года коронавирус был признан пандемией. На тот момент случаи заражения COVID-19 были подтверждены в 114 странах мира, а общее количество зараженных перевалило за 121 тысячу человек. От болезни к тому дню скончались больше 4,3 тысяч человек.

Согласно Большой советской энциклопедии, пандемия (от греческого "pandemía" – "весь народ") – это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).

Случались ли еще пандемии в XXI веке

Как пишет ТАСС, в XXI веке пандемией было признано распространение "свиного гриппа" в 2009-2010 годах.

По данным ВОЗ, она охватила 214 стран и территорий мира и затронула 30% населения Земли. В 2012 году ученые, в том числе эксперты ВОЗ, пришли к выводу, что в результате этой болезни погибли около 284,5 тыс. человек. Эти оценки, полученные с использованием математической модели, в 15 раз превышают число лабораторно подтвержденных случаев смерти, зарегистрированных ВОЗ (18,4 тыс.).

После 2009 года ВОЗ пять раз объявляла о чрезвычайных ситуациях международного значения – в 2014 году по поводу полиомиелита и вируса Эболы, в 2016 и 2018 годах – вируса Зика, 30 января 2020 года такая ситуация была объявлена в связи с коронавирусом 2019-nCoV.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2012859-glava-voz-zayavil-chto-pandemiya-koronavirusa-mozhet-zakonchitsya-uzhe-v-2023-godu/