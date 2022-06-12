США отменили требование сдавать тест на коронавирус для въезда в страну

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В США отменили обязательное прохождение ПЦР-теста на наличие коронавируса для прилетающих в страну. Соответствующее распоряжение Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) опубликовано на официальном сайте.

Приказ, требующий предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или документ о выздоровлении от коронавируса перед посадкой на рейс в США, отменен с 12 июня 2022 года.

"Это означает, что авиапассажирам не нужно будет проходить тестирование и показывать результат теста на COVID-19 или документацию о выздоровлении от коронавируса перед посадкой на рейс", - пояснили в ЦКПЗ.

Здесь отметили, что пандемия перешла в новую фазу благодаря широкому распространению высокоэффективных вакцин против COVID-19, доступности терапевтических средств и выработке иммунитета у людей.

Указывается, что данное решение может быть пересмотрено при изменении ситуации.

При этом пассажирам все же рекомендуют проходить тест перед поездкой, если он окажется положительным, то отказаться от путешествия.

Напомним, с 8 июня Казахстан отменил требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973728-ssha-otmenili-trebovanie-sdavat-test-na-koronavirus-dlya-vezda-v-stranu/