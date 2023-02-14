США отменят режим ЧС, объявленный в 2020 году в связи с COVID-19

COVID-19. Иллюстративное фото: pixabay.com

11 мая Белый дом отменит режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, который был объявлен в начале пандемии COVID-19. Этот шаг знаменует собой еще один важный этап в завершении эпохи COVID-19, передает Quartz.

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Белый дом объявил о намерении прекратить действие режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения с 11 мая. Этот режим впервые был введен в действие 31 января 2020 года. 11 января 2023 года он был продлен в 13-й раз.

Чрезвычайное положение в стране, которое впервые было объявлено 13 марта 2020 года и с тех пор неоднократно продлевалось, также закончится в этот день. В свое время введение этих режимов позволило Министерству здравоохранения, социальным службам и остальной части федерального правительства иметь больше свободы в борьбе с пандемией с помощью широкого спектра действий.

В некотором смысле пандемия подарила американцам новый опыт: оплачиваемое государством здравоохранение. Благодаря экстренному федеральному финансированию граждане США получили доступ к бесплатной вакцинации, тестированию, лечению и даже госпитализации. Причем все эти услуги стали доступны как застрахованным, так и незастрахованным людям.

Отмена режима ЧС знаменует собой важный этап на пути полного отхода от пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2009142-ssha-otmenyat-rezhim-chs-obyavlennyy-v-2020-godu-v-svyazi-s-covid-19/