Заболеваемость COVID-19 резко выросла в Казахстане
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271 казахстанец заразился коронавирусной инфекцией за сутки, 22 декабря. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, зараженных КВИ, передает официальный сайт Министерства здравоохранения.
На сегодня лечение от КВИ продолжают получать 2 523 человека. Из них в стационарах находится 333 пациента, на амбулаторном – 2 190 пациентов.
Из числа заразившихся коронавирусом и коронавирусной пневмонией находятся:
- в тяжелом состоянии – 14 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Днем ранее по стране выявили 282 случая заболевания COVID-19, 21 декабря сообщили о 259 заболевших.
При этом во вторник, 20 декабря, коронавирус выявили у 182 человек, а в понедельник, 19 декабря, - у 139 человек. Летальных исходов болезни с начала этой недели не зафиксировано.
В начале декабря в стране выявили штамм коронавируса "Цербер". Его симптомы, как сообщали на сайте МЗ, не сильно отличаются от предыдущих подвидов штамма "Омикрон".
Недуг чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Могут быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом, как сообщается, не представляет особой опасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2002734-zabolevaemost-covid-19-rezko-vyrosla-v-kazahstane/