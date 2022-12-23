Заболеваемость COVID-19 резко выросла в Казахстане

Медработник. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

271 казахстанец заразился коронавирусной инфекцией за сутки, 22 декабря. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, зараженных КВИ, передает официальный сайт Министерства здравоохранения.

На сегодня лечение от КВИ продолжают получать 2 523 человека. Из них в стационарах находится 333 пациента, на амбулаторном – 2 190 пациентов.

Из числа заразившихся коронавирусом и коронавирусной пневмонией находятся:

в тяжелом состоянии – 14 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Днем ранее по стране выявили 282 случая заболевания COVID-19, 21 декабря сообщили о 259 заболевших.

При этом во вторник, 20 декабря, коронавирус выявили у 182 человек, а в понедельник, 19 декабря, - у 139 человек. Летальных исходов болезни с начала этой недели не зафиксировано.

В начале декабря в стране выявили штамм коронавируса "Цербер". Его симптомы, как сообщали на сайте МЗ, не сильно отличаются от предыдущих подвидов штамма "Омикрон".

Недуг чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Могут быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом, как сообщается, не представляет особой опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2002734-zabolevaemost-covid-19-rezko-vyrosla-v-kazahstane/