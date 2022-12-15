Глава ВОЗ заявил о возможном окончании пандемии COVID-19 в 2023 году

Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Fabrice Coffrini / Pool / AFP / Getty Images

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что в 2023 году распространение коронавируса может утратить статус пандемии. Вступительное слово главы ВОЗ на брифинге в Женеве опубликовано на сайте организации.

"Мы надеемся, что в какой-то момент в следующем году мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Критерии объявления окончания чрезвычайной ситуации станут одной из тем для обсуждения на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям в январе", – сказал он.

При этом глава ВОЗ отметил, что сам вирус никогда не исчезнет, странам придется научиться справляться с ним в качестве регулярно циркулирующего респираторного заболевания, наряду с гриппом и другими инфекциями.

Он также заявил, что остаются нерешенными многие проблемы борьбы с пандемией. В государствах с низким уровнем дохода удалось вакцинировать лишь около 20% населения, а доступ к вакцинам и лекарствам остается неравномерным.

"Поскольку мы стремимся положить конец этой чрезвычайной ситуации, нам все еще нужно понять, как она началась. Мы продолжаем призывать Китай делиться данными и проводить запрошенные нами исследования, чтобы лучше понять происхождение этого вируса.

Как я уже говорил много раз, все гипотезы остаются на столе. Один из самых важных уроков пандемии заключается в том, что всем странам необходимо укреплять свои системы общественного здравоохранения, чтобы быть готовыми к вспышкам, эпидемиям и пандемиям, предотвращать их, выявлять и быстро реагировать на них", – добавил Гебрейесус.

Кроме того, он приветствовал договоренность стран–членов ВОЗ разработать проект соглашения о предотвращении пандемии, обеспечении готовности к ней и реагирования на основе принципов справедливости, солидарности и суверенитета. Проект документа будет обсуждаться в феврале.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 279 человек. Это максимальное суточное число заболевших за последние несколько месяцев. Сутками ранее, 14 декабря, коронавирус выявили у 235 казахстанцев. 13 декабря COVID-19 заболели 155 человек.

В начале декабря в стране выявили штамм коронавируса "Цербер". После этого в Минздраве пояснили, могут ли в Казахстане ввести ограничения из-за этого.

Глава Минздрава Ажар Гиният также рассказала, следует ли ожидать запрета утренников и корпоративов на фоне роста заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2001740-glava-voz-zayavil-o-vozmozhnom-okonchanii-pandemii-covid-19-v-2023-godu/