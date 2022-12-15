Новый максимум за последние месяцы: коронавирус за сутки выявили у 279 казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у 279 человек. Это максимальное суточное число заболевших за последние несколько месяцев, передает официальный сайт Министерства здравоохранения страны.

По данным Минздрава, на 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2008 человек (–1 897+ и 111 КВИ-).

Из этого числа в стационарах находятся 308 пациентов, а на амбулаторном лечении - 1700 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 13 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Сутками ранее, 14 декабря, коронавирус выявили у 235 казахстанцев. 13 декабря COVID-19 заболели 155 человек, 12 декабря - 148 человек.

В начале декабря стало известно, что в стране выявили штамм коронавируса "Цербер". После этого в Минздраве пояснили, могут ли в Казахстане ввести ограничения из-за этого.

Штамм "Цербер" выявлен в десятках стран мира, в том числе в России.

Его симптомы, как сообщали на сайте МЗ, не сильно отличаются от предыдущих подвидов штамма "Омикрон". Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

Может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности.

Что такое КВИ+ и КВИ-?

С 1 августа 2020 года в соответствии с рекомендациями ВОЗ в Казахстане начался учет случаев заболевания КВИ, где вирус лабораторно не подтвержден, но эпидемиологические данные говорят о том, что есть связь и это заболевание вызвано коронавирусом. Об этом в июле 2020 года говорила главный санврач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге.

Она пояснила, что в рекомендациях ВОЗ коронавирусная инфекция разделена на два кода: лабораторно подтвержденные (КВИ+) и лабораторно не подтвержденные случаи (КВИ-).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2001657-novyy-maksimum-za-poslednie-mesyatsy-koronavirus-za-sutki-vyyavili-u-279-kazahstantsev/