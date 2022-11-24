Впервые за несколько месяцев КВИ выявили более чем у 100 казахстанцев за сутки
Опубликовано:
За среду, 23 ноября, в Казахстане было выявлено 116 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК.
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане было выявлено 116 пациентов с КВИ+.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что на 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 817 человек (666 КВИ+ и 151 КВИ-):
- в стационарах находится 122 пациента;
- на амбулаторном уровне – 695 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Отметим, что до этого более 100 новых случаев заражения КВИ регистрировалось два месяца назад – 23 сентября. Тогда по стране 107 человек получили положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.
При этом добавим, что за эти два месяца от коронавируса скончались три человека – один в ноябре и двое в октябре.
Ближе всего к сотне суточный прирост заболевших за указанный период подбирался 28 сентября – 95 случаев, 18 ноября – 94 случая и 22 ноября – 92 случая.
Также добавим, что в Китае зарегистрировали исторический максимум по суточной заболеваемости КВИ. Об этом пишет издание Life.ru.
По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за прошедшие сутки медики выявили в стране 31 656 новых случаев инфицирования COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1998719-vpervye-za-neskolko-mesyatsev-kvi-vyyavili-bolee-chem-u-100-kazahstantsev-za-sutki/