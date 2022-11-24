Впервые за несколько месяцев КВИ выявили более чем у 100 казахстанцев за сутки

Коронавирус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За среду, 23 ноября, в Казахстане было выявлено 116 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане было выявлено 116 пациентов с КВИ+.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 817 человек (666 КВИ+ и 151 КВИ-):

в стационарах находится 122 пациента;

на амбулаторном уровне – 695 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Отметим, что до этого более 100 новых случаев заражения КВИ регистрировалось два месяца назад – 23 сентября. Тогда по стране 107 человек получили положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

При этом добавим, что за эти два месяца от коронавируса скончались три человека – один в ноябре и двое в октябре.

Ближе всего к сотне суточный прирост заболевших за указанный период подбирался 28 сентября – 95 случаев, 18 ноября – 94 случая и 22 ноября – 92 случая.

Также добавим, что в Китае зарегистрировали исторический максимум по суточной заболеваемости КВИ. Об этом пишет издание Life.ru.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за прошедшие сутки медики выявили в стране 31 656 новых случаев инфицирования COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1998719-vpervye-za-neskolko-mesyatsev-kvi-vyyavili-bolee-chem-u-100-kazahstantsev-za-sutki/