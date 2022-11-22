Глава Минздрава обратилась к казахстанцам из-за коронавируса

Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минздрава в кулуарах кабмина рассказала, сколько и какие вакцины против коронавируса доступны казахстанцам к этому часу, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният указала на рост заболеваемости КВИ в мире и призвала казахстанцев ревакцинироваться.

"Ревакцинацию проводить нужно. Дело в том, что сейчас во всем мире идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенно наши соседи – в Китае, Азербайджане, Израиле и нескольких других странах идет резкий рост заболеваемости", – сказала она.

Она заверила, что казахстанцам доступны ряд вакцин.

"Мы информируем население, что необходима ревакцинация. И для этого вакцины имеются. На сегодняшний день имеется 500 тысяч доз вакцин от коронавируса. Это QazVac и Sinopharm. Сейчас идет подписание документов, к нам поступает гуманитарная помощь – вакцины Pfizer.

Я думаю, на следующей неделе мы уже сообщим, сколько доз вакцины Pfizer у нас будет. И она будет для всех категорий населения, которые хотят привиться. Будет три вакцины против коронавирусной инфекции", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах мажилиса объяснила, есть ли риск вспышки ВИЧ-инфекции в Казахстане из-за наплыва россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1998437-glava-minzdrava-obratilas-k-kazahstantsam-iz-za-koronavirusa/