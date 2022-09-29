Почти у 100 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

Врач. Иллюстративное фото: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

95 казахстанцев заразились коронавирусом за ушедшие сутки, 28 сентября. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Астане - 20,

в Алматы - 10,

в Акмолинской области - 14,

в Актюбинской области - 4,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области - 1,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 4,

в Карагандинской области - 17,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 3,

в Северо-Казахстанской области - 2.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 393 468 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 89 новых зараженных, за день до этого - о 68 новых случаях заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990142-pochti-u-100-kazahstantsev-vyyavili-koronavirus-za-sutki/