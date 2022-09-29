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Почти у 100 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

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Сотрудница проверяет пробирки
Врач. Иллюстративное фото: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

95 казахстанцев заразились коронавирусом за ушедшие сутки, 28 сентября. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Астане - 20,
  • в Алматы - 10,
  • в Акмолинской области - 14,
  • в Актюбинской области - 4,
  • в Жетысуской области - 2,
  • в Атырауской области - 1,
  • в Восточно-Казахстанской области - 1,
  • в Западно-Казахстанской области - 4,
  • в Карагандинской области - 17,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области - 11,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 3,
  • в Северо-Казахстанской области - 2.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 393 468 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 89 новых зараженных, за день до этого - о 68 новых случаях заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990142-pochti-u-100-kazahstantsev-vyyavili-koronavirus-za-sutki/

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