Почти у 100 казахстанцев выявили коронавирус за сутки
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95 казахстанцев заразились коронавирусом за ушедшие сутки, 28 сентября. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Астане - 20,
- в Алматы - 10,
- в Акмолинской области - 14,
- в Актюбинской области - 4,
- в Жетысуской области - 2,
- в Атырауской области - 1,
- в Восточно-Казахстанской области - 1,
- в Западно-Казахстанской области - 4,
- в Карагандинской области - 17,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области - 11,
- в Кызылординской области - 1,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 3,
- в Северо-Казахстанской области - 2.
За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 393 468 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, накануне сообщалось о 89 новых зараженных, за день до этого - о 68 новых случаях заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990142-pochti-u-100-kazahstantsev-vyyavili-koronavirus-za-sutki/