Китай обновил требования для казахстанцев, прилетающих в страну

Аэропорт. Иллюстративное фото: Li Zhihua / China News Service / Getty Images

Посольство Китая в Казахстане разместило на своем официальном сайте обновленные требования к получению кода здоровья для пассажиров, направляющихся из Казахстана в Китай.

Как сообщается на сайте посольства, в целях контроля над пандемией Генконсульство решило обновить требования к казахстанцам, направляющимся в Китай. Старые требования утрачивают силу.

С 13 ноября казахстанцы, направляющиеся в Китай прямым рейсом, должны сдать один ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до вылета. При этом тест должен быть сделан в лаборатории, расположенной на территории РК. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала.

Далее пассажирам нужно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы, включая результат ПЦР-теста. После обработки заявки им будет выдан зеленый код здоровья. Этот код надо будет предъявить через мобильное приложение при прохождении регистрации на рейс.

В целом пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, теперь понадобятся только три документа:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 48 часов до вылета;

главная страница паспорта;

авиабилеты с указанием маршрута.

"Пассажиры, вылетающие из Казахстана и следующие транзитом через третью страну, или пассажиры, вылетающие из третьей страны и следующие транзитом через Казахстан в Китай, могут пройти ПЦР-тест и подать заявку на получение "зеленого кода" в любом из пунктов транзита или отправления в соответствии со своим маршрутом поездки пассажиров.

Пассажиры должны убедиться, что код здоровья будет все еще действителен при посадке в самолет в конечном транзитном пункте (при вылете в Китай)", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, Казахстан и Китай возобновили прямые коммерческие авиарейсы, прерванные из-за пандемии, лишь в июле этого года. Тогда сообщалось, что пассажирам, вылетающим в Китай из РК, необходимо сдать ПЦР-тест, тест на антиген, а перед вылетом в Китай пассажиры должны провести в Казахстане 10 дней на самоизоляции, самостоятельно наблюдать за своим здоровьем и подписать соответствующее гарантийное письмо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1997059-kitay-obnovil-trebovaniya-dlya-kazahstantsev-priletayuschih-v-stranu/