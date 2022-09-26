Здоровье
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Менее чем у 50 казахстанцев за сутки подтвердился коронавирус

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Женщина и мужчина в масках
Люди на улице. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последние сутки, 25 сентября, в Казахстане выявили еще 41 случай заражения коронавирусом. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Астане – 15 человек с подтвержденной инфекцией;
  • в Алматы – 11;
  • в Акмолинской области – 1;
  • в Абайской области – 2;
  • в Карагандинской области – 6;
  • в Костанайской области – 4;
  • в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего в стране с момента начала эпидемии подтверждено 1 393 216 случаев заражения COVID-19.

В последнее время в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. 24 сентября коронавирус выявили у 69 человек. За день до этого сообщалось о 107 случаях заражения, а еще днем ранее суточный прирост составил 114 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989526-menee-chem-u-50-kazahstantsev-za-sutki-podtverdilsya-koronavirus/

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