Меньше 70 человек заразились коронавирусом за сутки
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За последние сутки, 24 сентября, в Казахстане коронавирусом заразились 69 человек. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
При этом накануне сообщалось о 107 случаях заражения, а днем ранее суточный прирост составил 114 случаев.
Согласно последним данным, за ушедшие сутки в стране выявили 69 новых зараженных КВИ, из них:
- в Астане - 14,
- в Алматы - 12,
- в Акмолинской области - 8,
- в Восточно-Казахстанской области - 1,
- в Абайской области - 2,
- в Западно-Казахстанской области - 4,
- в Карагандинской области - 10,
- в Улытауская область - 1,
- в Костанайской области - 9,
- в Мангистауской области - 1,
- в Павлодарской области - 3,
- В Северо-Казахстанской области - 4.
За все время эпидемии в Казахстане подтвердили 1 393 175 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989461-menshe-70-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/