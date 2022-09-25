Меньше 70 человек заразились коронавирусом за сутки

Прогулка по парку. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За последние сутки, 24 сентября, в Казахстане коронавирусом заразились 69 человек. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

При этом накануне сообщалось о 107 случаях заражения, а днем ранее суточный прирост составил 114 случаев.

Согласно последним данным, за ушедшие сутки в стране выявили 69 новых зараженных КВИ, из них:

в Астане - 14,

в Алматы - 12,

в Акмолинской области - 8,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Абайской области - 2,

в Западно-Казахстанской области - 4,

в Карагандинской области - 10,

в Улытауская область - 1,

в Костанайской области - 9,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 3,

В Северо-Казахстанской области - 4.

За все время эпидемии в Казахстане подтвердили 1 393 175 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989461-menshe-70-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/