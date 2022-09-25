Здоровье
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Меньше 70 человек заразились коронавирусом за сутки

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Люди в масках гуляют по парку
Прогулка по парку. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За последние сутки, 24 сентября, в Казахстане коронавирусом заразились 69 человек. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

При этом накануне сообщалось о 107 случаях заражения, а днем ранее суточный прирост составил 114 случаев.

Согласно последним данным, за ушедшие сутки в стране выявили 69 новых зараженных КВИ, из них:

  • в Астане - 14,
  • в Алматы - 12,
  • в Акмолинской области - 8,
  • в Восточно-Казахстанской области - 1,
  • в Абайской области - 2,
  • в Западно-Казахстанской области - 4,
  • в Карагандинской области - 10,
  • в Улытауская область - 1,
  • в Костанайской области - 9,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 3,
  • В Северо-Казахстанской области - 4.

За все время эпидемии в Казахстане подтвердили 1 393 175 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989461-menshe-70-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/

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