Коронавирус подтвердился еще у 210 казахстанцев
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Среди казахстанцев за минувшие сутки подтвердилось 210 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом, а именно фиксируемое ежесуточно количество заражений, за последние дни стремительно падает.
К примеру, за 28 августа подтвердились 445 случаев заражения, 29 августа – 228, а 30-го – 230. За последние же сутки, 31 сентября, этот показатель снизился до 210 случаев заражения. Из них:
- в Нур-Султане было зафиксировано 46;
- в Алматы – 30;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 33;
- в Актюбинской области – 8;
- в Алматинской области – 3;
- в Жетысуской области – 7;
- в Атырауской области – 4;
- в ВКО – 1;
- в Абайской области – 1;
- в Жамбылской области – 5;
- в ЗКО – 7;
- в Карагандинской области – 33;
- в Улытауской области – 3;
- в Костанайской области – 11;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 5;
- в Павлодарской области – 5;
- в СКО – 5,
- в Туркестанской области – 0.
Стабильна ситуация и с занятостью коек в больницах. Так, согласно данным МВК, весь Казахстан сейчас находится в "зеленой" зоне.
Напомним, что в середине июля был изменен принцип деления на указанные зоны. Теперь в основу "цветовой" матрицы входит не среднесуточная заболеваемость, а суточный показатель госпитализированных.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985596-koronavirus-podtverdilsya-esche-u-210-kazahstantsev/