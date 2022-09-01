Здоровье
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Коронавирус подтвердился еще у 210 казахстанцев

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Мужчина прикладывает палец к пластине экспресс-теста на COVID-19
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Среди казахстанцев за минувшие сутки подтвердилось 210 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом, а именно фиксируемое ежесуточно количество заражений, за последние дни стремительно падает.

К примеру, за 28 августа подтвердились 445 случаев заражения, 29 августа – 228, а 30-го – 230. За последние же сутки, 31 сентября, этот показатель снизился до 210 случаев заражения. Из них:

  • в Нур-Султане было зафиксировано 46;
  • в Алматы – 30;
  • в Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области – 33;
  • в Актюбинской области – 8;
  • в Алматинской области – 3;
  • в Жетысуской области – 7;
  • в Атырауской области – 4;
  • в ВКО – 1;
  • в Абайской области – 1;
  • в Жамбылской области – 5;
  • в ЗКО – 7;
  • в Карагандинской области – 33;
  • в Улытауской области – 3;
  • в Костанайской области – 11;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 5;
  • в Павлодарской области – 5;
  • в СКО – 5,
  • в Туркестанской области – 0.

Стабильна ситуация и с занятостью коек в больницах. Так, согласно данным МВК, весь Казахстан сейчас находится в "зеленой" зоне.

Напомним, что в середине июля был изменен принцип деления на указанные зоны. Теперь в основу "цветовой" матрицы входит не среднесуточная заболеваемость, а суточный показатель госпитализированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985596-koronavirus-podtverdilsya-esche-u-210-kazahstantsev/

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