Здоровье
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230 новых случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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Медики берут материал для теста на КВИ
Иллюстративное фото: VCG /Contributor/Gettty Images

По данным за 30 августа в Казахстане было выявлено 230 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Эпидемиологическая ситуация в стране выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 44,
  • в Алматы – 36,
  • в Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области – 20,
  • в Актюбинской области – 4,
  • в Алматинской области – 3,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области – 9,
  • в ВКО – 2,
  • в Абайской области - 0,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 20,
  • в Карагандинской области – 35,
  • в Улытауской области - 0,
  • в Костанайской области – 24,
  • в Кызылординской области – 4,
  • в Мангистауской области – 10,
  • в Павлодарской области – 6,
  • в СКО – 9,
  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с момента начала пандемии подтверждено 1 388 479 случаев.

Напомним, что 29 августа было выявлено 228 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. А 28 августа в Казахстане было зарегистрировано 445 случаев заболевания КВИ. Стоит отметить, что 27 числа было почти на 100 новых случаев больше - наблюдается снижение заболеваемости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985425-230-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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