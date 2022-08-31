230 новых случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
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По данным за 30 августа в Казахстане было выявлено 230 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.
Эпидемиологическая ситуация в стране выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 44,
- в Алматы – 36,
- в Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области – 20,
- в Актюбинской области – 4,
- в Алматинской области – 3,
- в Жетысуской области - 0,
- в Атырауской области – 9,
- в ВКО – 2,
- в Абайской области - 0,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 20,
- в Карагандинской области – 35,
- в Улытауской области - 0,
- в Костанайской области – 24,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангистауской области – 10,
- в Павлодарской области – 6,
- в СКО – 9,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с момента начала пандемии подтверждено 1 388 479 случаев.
Напомним, что 29 августа было выявлено 228 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. А 28 августа в Казахстане было зарегистрировано 445 случаев заболевания КВИ. Стоит отметить, что 27 числа было почти на 100 новых случаев больше - наблюдается снижение заболеваемости.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985425-230-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/