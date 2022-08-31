230 новых случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

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По данным за 30 августа в Казахстане было выявлено 230 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Эпидемиологическая ситуация в стране выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 44,

в Алматы – 36,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 20,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 35,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с момента начала пандемии подтверждено 1 388 479 случаев.

Напомним, что 29 августа было выявлено 228 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. А 28 августа в Казахстане было зарегистрировано 445 случаев заболевания КВИ. Стоит отметить, что 27 числа было почти на 100 новых случаев больше - наблюдается снижение заболеваемости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985425-230-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/