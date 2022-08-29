Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился еще на 100 случаев
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За минувшие сутки, 28 августа, в Казахстане зарегистрировали 445 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 77,
- в Алматы – 45,
- в Шымкент – 0,
- в Акмолинской области – 67,
- в Актюбинской области – 16,
- в Алматинской области – 5,
- в Жетысуской области - 5,
- в Атырауской области – 10,
- в ВКО – 5,
- в Абайской области - 11,
- в Жамбылской области – 4,
- в ЗКО – 28,
- в Карагандинской области – 61,
- в Улытауской области - 0,
- в Костанайской области – 48,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 9,
- в Павлодарской области – 27,
- в СКО – 23,
- в Туркестанской области – 1.
За все время эпидемии в стране выявили 1 388 021 случай заражения КВИ.
Напомним, накануне сообщалось о 547 новых зараженных, а днем ранее суточный прирост составил 617 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985296-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-esche-na-100-sluchaev/