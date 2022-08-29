Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился еще на 100 случаев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 28 августа, в Казахстане зарегистрировали 445 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 77,

в Алматы – 45,

в Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области - 5,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 5,

в Абайской области - 11,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 28,

в Карагандинской области – 61,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 48,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 23,

в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в стране выявили 1 388 021 случай заражения КВИ.

Напомним, накануне сообщалось о 547 новых зараженных, а днем ранее суточный прирост составил 617 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985296-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-esche-na-100-sluchaev/