Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился еще на 100 случаев

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Люди в масках гуляют на аллее
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 28 августа, в Казахстане зарегистрировали 445 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 77,
  • в Алматы – 45,
  • в Шымкент – 0,
  • в Акмолинской области – 67,
  • в Актюбинской области – 16,
  • в Алматинской области – 5,
  • в Жетысуской области - 5,
  • в Атырауской области – 10,
  • в ВКО – 5,
  • в Абайской области - 11,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 28,
  • в Карагандинской области – 61,
  • в Улытауской области - 0,
  • в Костанайской области – 48,
  • в Кызылординской области – 3,
  • в Мангистауской области – 9,
  • в Павлодарской области – 27,
  • в СКО – 23,
  • в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в стране выявили 1 388 021 случай заражения КВИ.

Напомним, накануне сообщалось о 547 новых зараженных, а днем ранее суточный прирост составил 617 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985296-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-esche-na-100-sluchaev/

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