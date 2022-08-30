Менее 250 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По данным за 29 августа в Казахстане было выявлено 228 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Эпидемиологическая ситуация в стране за прошедшие сутки выглядит так:

в Нур-Султане – 47;

в Алматы – 38;

в Шымкенте – 3;

в Акмолинской области – 35;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 2;

в Жетысуской области – 0;

в Атырауской области – 2;

в Восточно-Казахстанской области – 8;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 3;

в Западно-Казахстанской области – 10;

в Карагандинской области – 46;

в Улытауской области – 5;

в Костанайской области – 0;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 6;

в Павлодарской области – 10;

в Северо-Казахстанской области – 11;

в Туркестанской области – 0.

Всего в Казахстане было зарегистрировано 1 388 249 случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, что в последние дни суточный прирост заболеваемости КВИ в республике постепенно снижается. Так, если за 26 августа было выявлено 617 казахстанцев, заразившихся коронавирусом, то на следующий день, 27 августа, их число снизилось до 547 человек.

При этом за 28 августа в Казахстане было зарегистрировано уже 445 случаев заболевания КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1985359-menee-250-sluchaev-zarazheniya-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/