В 2 раза увеличился суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние сутки, 23 августа, в Казахстане выявили еще 668 зараженных коронавирусом. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 146,

в Алматы – 39,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 76,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 7,

в Жетысуской области - 17,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 21,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 69,

в Улытауской области - 13,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 35,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 3.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 385 023 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне суточный прирост составил 328 случаев, 21 августа инфекция подтвердилась у 478 казахстанцев, еще сутками ранее, 20 августа, КВИ выявили у 740 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984525-v-2-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/