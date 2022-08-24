В 2 раза увеличился суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане
Опубликовано:
За последние сутки, 23 августа, в Казахстане выявили еще 668 зараженных коронавирусом. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 146,
- в Алматы – 39,
- в Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области – 76,
- в Актюбинской области – 17,
- в Алматинской области – 7,
- в Жетысуской области - 17,
- в Атырауской области – 19,
- в ВКО – 21,
- в Абайской области - 5,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 68,
- в Карагандинской области – 69,
- в Улытауской области - 13,
- в Костанайской области – 54,
- в Кызылординской области – 8,
- в Мангистауской области – 27,
- в Павлодарской области – 35,
- в СКО – 41,
- в Туркестанской области – 3.
За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 385 023 случая заражения коронавирусом.
Напомним, накануне суточный прирост составил 328 случаев, 21 августа инфекция подтвердилась у 478 казахстанцев, еще сутками ранее, 20 августа, КВИ выявили у 740 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984525-v-2-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/