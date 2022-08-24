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В 2 раза увеличился суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

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Девочка идет за руку с мамой
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние сутки, 23 августа, в Казахстане выявили еще 668 зараженных коронавирусом. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 146,
  • в Алматы – 39,
  • в Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области – 76,
  • в Актюбинской области – 17,
  • в Алматинской области – 7,
  • в Жетысуской области - 17,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 21,
  • в Абайской области - 5,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 68,
  • в Карагандинской области – 69,
  • в Улытауской области - 13,
  • в Костанайской области – 54,
  • в Кызылординской области – 8,
  • в Мангистауской области – 27,
  • в Павлодарской области – 35,
  • в СКО – 41,
  • в Туркестанской области – 3.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 385 023 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне суточный прирост составил 328 случаев, 21 августа инфекция подтвердилась у 478 казахстанцев, еще сутками ранее, 20 августа, КВИ выявили у 740 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984525-v-2-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/

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