Здоровье
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До 328 снизился ежесуточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

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Люди в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Еще 328 казахстанцев заразились коронавирусом. Актуальные на утро 23 августа данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

За последние сутки, 22 августа, в стране выявили 328 случаев заражения КВИ, из которых:

  • в Нур-Султане – 70;
  • в Алматы – 40;
  • в Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области – 23;
  • в Актюбинской области – 8;
  • в Алматинской области – 6;
  • в Жетысуской области – 10;
  • в Атырауской области – 6;
  • в ВКО – 9;
  • в Абайской области – 2;
  • в Жамбылской области – 4;
  • в ЗКО – 26;
  • в Карагандинской области – 74;
  • в Улытауской области – 1;
  • в Костанайской области – 20;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 12;
  • в Павлодарской области – 12;
  • в СКО – 2;
  • в Туркестанской области – 1.

Отметим, уже несколько дней ежесуточный прирост зараженных КВИ в стране стабильно уменьшается. Так, 19 августа он составил 898 случаев, 20 августа КВИ подтвердилась у 740 человек, а 21 августа инфекцию выявили у 478 казахстанцев.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 384 355 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984349-esche-328-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/

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