До 328 снизился ежесуточный прирост зараженных КВИ в Казахстане
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Еще 328 казахстанцев заразились коронавирусом. Актуальные на утро 23 августа данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
За последние сутки, 22 августа, в стране выявили 328 случаев заражения КВИ, из которых:
- в Нур-Султане – 70;
- в Алматы – 40;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 23;
- в Актюбинской области – 8;
- в Алматинской области – 6;
- в Жетысуской области – 10;
- в Атырауской области – 6;
- в ВКО – 9;
- в Абайской области – 2;
- в Жамбылской области – 4;
- в ЗКО – 26;
- в Карагандинской области – 74;
- в Улытауской области – 1;
- в Костанайской области – 20;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 12;
- в Павлодарской области – 12;
- в СКО – 2;
- в Туркестанской области – 1.
Отметим, уже несколько дней ежесуточный прирост зараженных КВИ в стране стабильно уменьшается. Так, 19 августа он составил 898 случаев, 20 августа КВИ подтвердилась у 740 человек, а 21 августа инфекцию выявили у 478 казахстанцев.
За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 384 355 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984349-esche-328-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/