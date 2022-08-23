До 328 снизился ежесуточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Еще 328 казахстанцев заразились коронавирусом. Актуальные на утро 23 августа данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

За последние сутки, 22 августа, в стране выявили 328 случаев заражения КВИ, из которых:

в Нур-Султане – 70;

в Алматы – 40;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 23;

в Актюбинской области – 8;

в Алматинской области – 6;

в Жетысуской области – 10;

в Атырауской области – 6;

в ВКО – 9;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 4;

в ЗКО – 26;

в Карагандинской области – 74;

в Улытауской области – 1;

в Костанайской области – 20;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 12;

в СКО – 2;

в Туркестанской области – 1.

Отметим, уже несколько дней ежесуточный прирост зараженных КВИ в стране стабильно уменьшается. Так, 19 августа он составил 898 случаев, 20 августа КВИ подтвердилась у 740 человек, а 21 августа инфекцию выявили у 478 казахстанцев.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 384 355 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984349-esche-328-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom/