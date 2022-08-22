Менее 500 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
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За минувшие сутки, 21 августа, в Казахстане зарегистрировали 478 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, последние несколько дней в Казахстане наблюдается спад заболеваемости КВИ. Так, 19 августа сообщалось о 951 случае заражения, 20 августа - о 898 новых зараженных, а вчера, 21 августа, сообщалось о 740 казахстанцах, заразившихся КВИ.
Согласно актуальным на 22 августа данным, за ушедшие сутки в стране зафиксировали 478 случаев заражения, из которых:
- в Нур-Султане – 95,
- в Алматы – 52,
- в Шымкенте – 0,
- в Акмолинской области – 59,
- в Актюбинской области – 16,
- в Алматинской области – 2,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 19,
- в ВКО – 3,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 3,
- в ЗКО – 35,
- в Карагандинской области – 83,
- в Улытауской области - 0,
- в Костанайской области – 45,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 21,
- в Павлодарской области – 17,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 5.
За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 384 027 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984169-menee-500-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/