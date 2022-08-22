Здоровье
KZ

Менее 500 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Опубликовано:

Плакат с призывом носить маску
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 21 августа, в Казахстане зарегистрировали 478 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, последние несколько дней в Казахстане наблюдается спад заболеваемости КВИ. Так, 19 августа сообщалось о 951 случае заражения, 20 августа - о 898 новых зараженных, а вчера, 21 августа, сообщалось о 740 казахстанцах, заразившихся КВИ.

Согласно актуальным на 22 августа данным, за ушедшие сутки в стране зафиксировали 478 случаев заражения, из которых:

  • в Нур-Султане – 95,
  • в Алматы – 52,
  • в Шымкенте – 0,
  • в Акмолинской области – 59,
  • в Актюбинской области – 16,
  • в Алматинской области – 2,
  • в Жетысуской области - 3,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 3,
  • в Абайской области - 4,
  • в Жамбылской области – 3,
  • в ЗКО – 35,
  • в Карагандинской области – 83,
  • в Улытауской области - 0,
  • в Костанайской области – 45,
  • в Кызылординской области – 3,
  • в Мангистауской области – 21,
  • в Павлодарской области – 17,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 5.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 384 027 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984169-menee-500-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

jitsu gif

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.