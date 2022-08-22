Менее 500 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 21 августа, в Казахстане зарегистрировали 478 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, последние несколько дней в Казахстане наблюдается спад заболеваемости КВИ. Так, 19 августа сообщалось о 951 случае заражения, 20 августа - о 898 новых зараженных, а вчера, 21 августа, сообщалось о 740 казахстанцах, заразившихся КВИ.

Согласно актуальным на 22 августа данным, за ушедшие сутки в стране зафиксировали 478 случаев заражения, из которых:

в Нур-Султане – 95,

в Алматы – 52,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 59,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 3,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 83,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 17,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 5.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 384 027 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984169-menee-500-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/