Премьер-министр Японии Фумио Кисида заболел COVID-19

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусной инфекцией. В воскресенье, 21 августа, его ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат, передает NHK.

Как пишет издание, первые симптомы заболевания появились в субботу, 20 августа. У Кисида поднялась температура и появился кашель. В воскресенье утром, 21 августа, он сдал ПЦР-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Отмечается, что он находится на самоизоляции в своей резиденции и будет работать удаленно. Премьер-министр Японии был в отпуске на прошлой неделе и контактировал только с членами семьи.

Кроме того, вероятно, Кисида отменит свою поездку в Тунис на Токийскую международную конференцию по развитию Африки в конце этого месяца. Однако он может присутствовать на встрече онлайн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984184-premer-ministr-yaponii-fumio-kisida-zabolel-covid-19/